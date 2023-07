Mit 20 Chefin eines Baumaschinenunternehmens „Viele Kunden blieben erstmal weg“

Sie sind 2022 in Elternzeit gegangen. Dabei haben die Strukturen sicherlich auch geholfen.

Sehr, und das hat den Fokus auch noch mal geschärft. Es kostet Disziplin, dass immer alle über alles wichtige Bescheid wissen. Ich habe mich da selbst ermahnt und auch Personal aufgestockt, damit es wirklich passt. Stellen besetzen wir seitdem grundsätzlich doppelt. So ist die Arbeit nicht so anstrengend und man kann leichter in Urlaub fahren. Jeder bekommt einen Nachmittag pro Woche frei und arbeitet dafür an den anderen Tagen etwas länger.