Mitarbeiter-Feedback Tipps fürs Jahresgespräch: 30 Minuten sind zu kurz

Ziel des Treffens war: Was kann der Marktleiter tun, um Profite zu erhöhen? „Das Ergebnis war, dass die Gewinne dieser Märkte im Vergleich zur Kontrollgruppe um mehr als sieben Prozent gestiegen sind“, berichtet Sliwka. Weit weniger erfolgreich sei hingegen der Ansatz in einer anderen Gruppe gewesen, mit Bonuszahlungen profitable Ideen zu suchen. „Reden hat hier also klar mehr gebracht als – sehr viel teurere – monetäre Anreize.“



Lesen Sie auch: Das macht Feelgood-Manager so wertvoll