Mitarbeiterbeteiligung in Start-ups Niedrigere Steuern, weniger Bürokratie

Bei der Zuteilung von EMI-Optionen fallen weder für den Arbeitgeber noch die Empfänger Steuern an. Der Arbeitgeber kann die Kosten des Programms aber von der Steuer absetzen. Wandeln die Empfänger der Optionen diese später, zu dem anfangs festgelegten Preis, in Anteile an dem Unternehmen um, fallen keine Steuern an – falls der vereinbarte Preis zum Zeitpunkt der Vergabe der Optionen dem tatsächlichen damaligen Marktwert der Anteile entsprach. Haben die Empfänger der Optionen diese zu einem reduzieren Preis erhalten, wird auf den Gewinn, der sich aus dieser Differenz ergibt, Einkommenssteuer fällig. Beim Verkauf der Anteile kann Kapitalertragssteuer erhoben werden. Liegen zwischen dem Erhalt der Optionen und deren Verkauf mindestens 24 Monate und wurden alle anderen EMI-Auflagen erfüllt, erhebt die Finanzbehörde jedoch nur einen vergünstigten Steuersatz in Höhe von 10 Prozent, statt der üblichen 20 Prozent.