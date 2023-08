Mitarbeiterbindung Eine toxische Unternehmenskultur ist die Ursache für Kündigungswellen

Dieses Ergebnis stimmt mit einer Studie über 28 Gap-Filialen überein, bei der die Mitarbeiter in zufällig zugewiesenen Testfilialen ihre Dienstpläne zwei Wochen im Voraus erhielten und ihre Manager keine Möglichkeit hatten, ihre Schichten in letzter Minute zu ändern. Für die Mitarbeiter in den Kontrollfilialen galten die üblichen Planungspraktiken. In den Filialen mit vorhersehbaren Dienstplänen stieg die Mitarbeiterbindung gerade bei den erfahrensten Mitarbeitern. Im Vergleich zu den Beschäftigten in den Kontrollgeschäften hatten die Mitarbeiter mit festen Zeiten eine um sieben Prozent bessere Schlafqualität. Besonders ausgeprägt waren die Vorteile für Angestellte mit Kindern, die eine 15-prozentige Verringerung des Stresses verzeichneten.