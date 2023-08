Mitarbeiterbindung Eine toxische Unternehmenskultur ist die Ursache für Kündigungswellen

Unsichere Arbeitsplätze und Umstrukturierungen haben einen wichtigen Einfluss darauf, wie Mitarbeiter die Unternehmenskultur insgesamt bewerten. Es überrascht daher nicht, dass instabile Beschäftigungsverhältnisse die Mitarbeiterfluktuation beeinflussen. Manager greifen häufig zu Entlassungen und Umstrukturierungen, wenn die Aussichten für ihr Unternehmen düster sind. Frühere Untersuchungen haben ergeben, dass die negative Einschätzung der Zukunftsaussichten des Unternehmens durch die Mitarbeiter ein starker Faktor für die Fluktuation ist. Wenn ein Unternehmen also in Schwierigkeiten ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiter auf der Suche nach mehr Arbeitsplatzsicherheit und beruflichen Möglichkeiten das Unternehmen verlassen. Gab es bereits Entlassungen, sind die gebliebenen Mitarbeiter in der Regel stärker belastet, was die Wahrscheinlichkeit einer Kündigung ebenfalls erhöhen kann.



Ein weiterer Grund, warum die Unsicherheit des Arbeitsplatzes die Mitarbeiterfluktuation vorhersagen könnte, hängt mit unserer Messung ebendieser zusammen: Sie berücksichtigt den Arbeitsplatzwechsel aus allen Gründen – einschließlich Entlassungen und unfreiwilliger Kündigungen. Wir nahmen zunächst an, dass häufige Erwähnungen von Umstrukturierungen und Entlassungen die unfreiwillige Fluktuation vorhersagen. Nach Angaben des U.S. Bureau of Labor Statistics machten unfreiwillige Trennungen jedoch weniger als ein Viertel aller Mitarbeiterabgänge in großen Unternehmen während der Great Resignation aus. Es ist also wahrscheinlich, dass schlechte Karriereaussichten und Arbeitsplatzunsicherheit wesentlich dazu beitrugen, dass Mitarbeiter auch von sich aus gingen.