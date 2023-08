Mitarbeiterbindung Eine toxische Unternehmenskultur ist die Ursache für Kündigungswellen

Die Great Resignation betrifft alle gleichermaßen, egal ob Bürotätigkeit (White Collars) oder körperliche Arbeit (Blue Collars). Einige der am stärksten betroffenen Branchen – der Modehandel, die Fast-Food-Branche und der Fachhandel – beschäftigen den höchsten Prozentsatz an Blue Collars unter allen von uns untersuchten Branchen. Unternehmensberatungen weisen die zweithöchste Fluktuationsrate auf und beschäftigen den höchsten Prozentsatz an White Collars. Entwickler von Unternehmenssoftware, die ebenfalls eine hohe Fluktuationsrate aufweisen, beschäftigen den höchsten Prozentsatz an Fachkräften und technischen Mitarbeitern.