Mittelstand und Management „Diese Selbstgefälligkeit muss Deutschland verhindern“

Nicht nur in Deutschland, auch in China sorgt die demografische Entwicklung dafür, dass weniger Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen. Wie steht die Generation Z in China zu Arbeit und Leistungsdenken?

Das Streben nach mehr schafft innerhalb der Gesellschaft enormen Wettbewerb. Akzeptables Englisch bedeutet oft, dass Kinder mit sechs Jahren Harry Potter im Original lesen können. Andererseits – das ist das Interessante – ist die Generation Z mitten in der Wachstumsexplosion aufgewachsen. Es ging von keinem Auto auf zwei Autos in der Familie und von keinem Urlaub zum USA-Urlaub. Die Jüngeren haben oft kein Verständnis dafür, wo dieser Wohlstand eigentlich herkommt, und hinterfragen zunehmend, warum sie so viel schuften sollen. Die China-Geschwindigkeit 9-9-6, also von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends zu arbeiten und das an 6 Tagen pro Woche, sehen nicht mehr alle ein.