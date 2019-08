Mittleres Management: Die Sandwich-Position ist noch verhasster als gedacht

In einem aktuellen Forschungspapier schreiben Christoph Grimpe, Martin Murmann und Wolfgang Sofka dem Mittelbau eine ähnlich wichtige Rolle zu. Die Ökonomen konnten nachweisen, dass dies selbst in Start-ups gilt, die meist wenig von Hierachien halten. Dazu untersuchten sie einen Datensatz aus mehr als 2400 deutschen High-Tech-Start-ups, die zwischen 2005 und 2012 gegründet wurden.



Für jene Neugründungen, die mindestens einen Beschäftigten in der Position zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiter hatten, war es um rund sieben Prozent wahrscheinlicher, eine Innovation auf den Markt zu bringen. Statt Kreativität zu lähmen, scheint die vermeintliche Lehmschicht sie sogar zu fördern. Die Autoren vermuten, dass die Menschen in der Mitte den Gründern Organisationsarbeit abnehmen und diese sich auf die größeren Ziele konzentrieren können. Außerdem würden sie vorhandenes Wissen im Unternehmen besser verknüpfen und Fehler reduzieren. „Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Start-ups Mittelmanager anstellen sollten, sobald ihre Finanzen das erlauben“, so das Fazit der Forscher.