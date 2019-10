Mode und Persönlichkeit „Wenn man nur Trends folgt, geht das auf Kosten der Ausstrahlung“

Also sollte ein seriös wirkender Kleidungsstil Platz lassen für Individualität?

Im Beruf sind heute Persönlichkeiten gefragt. Menschen mit einer Ausstrahlung, mit Charisma und Haltung. Die Geschäftswelt hat uns seit Jahrzehnten vorgelebt: je neutraler, desto besser, nimm dich zurück, nimm dich zurück. Jetzt kommen wir in eine andere Ära, in der mehr Persönlichkeit gefragt wird. Wir tragen vielleicht immer noch Anzug und Kostüm, aber mit mehr Farbe. Dafür sind wir vielleicht beim Schnitt nicht ganz so extravagant, um es ein bisschen ruhig zu halten. Das ganze Spiel der Mode wird häufig gar nicht ausgeschöpft. Wir laufen heutzutage viel zu sehr in freiwilligen Uniformierungen herum, die vom Trend vorgegeben werden.