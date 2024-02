Modeberatung Die Mantel-Regel und andere Stil-Tipps für Erfolgreiche

Derzeit gibt es vor allem einen Trend, den wohlhabende Menschen verfolgen: Quiet Luxury, also reich aussehen, ohne mit Marken oder Logos zu protzen. Auch Rose begegnet der Wunsch nach Luxus, der erst auf den zweiten Blick erkennbar ist. „Marken wie Loro Piana oder Brunello Cucinelli lassen sich nicht auf den ersten Blick als Luxus-Labels identifizieren und profitieren von dem Wunsch nach modischer Zurückhaltung“, sagt er. Teure Anzüge und Handtaschen von Luxusmarken seien heute kein verlässlicher Indikator mehr, um auf Reichtum zu schließen – das gelinge eher durch hochwertige Materialien in neutralen Farben sowie durch monochrome Looks. Für diesen Trend sieht er die Serie „Succession“ als stilprägend.