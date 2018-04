Moderner Bürgerservice: Wie digitalisiert man eine Landeshauptstadt, Herr Adelskamp?

Peter Adelskamp hat sich als Mahnmal einen Zeitungartikel an die Pinnwand in seinem Büro geheftet. „Bürger sind von Behördengängen genervt“, schreit der ihm täglich entgegen, wenn er an seinem Schreibtisch sitzt. Die Überschrift erinnert ihn an seine Aufgabe: Ausgerechnet Adelskamp, ein Mann mit 33 Jahren Berufslaufbahn in der Düsseldorfer Verwaltung, soll als Chief Digitalisation Officer (CDO) seinen eigenen Laden disrupten. Düsseldorf soll digital werden.