Modernes Management Mitarbeiter wollen agil arbeiten – Unternehmen sind die Bremser

Doch es ist offenbar nicht nur die langsame Umsetzung, die Unternehmen beim agilen Arbeiten vor Probleme stellt. Vielfach hapert es schon an der Wahrnehmung: Während die Mitarbeiter sich mehr Agilität wünschen, denken die Vorgesetzten, dass sie längst Realität sei. So geben 52 Prozent der befragten Führungskräfte an, ihre Mitarbeiter oft oder sehr oft in die Entscheidungsfindung einzubinden. Bei den Mitarbeitern kommen jedoch nur 17 Prozent der Befragten zu dem Schluss, dass die Einbindung in diesem Maße stattfinde. Von den Führungskräften sagen sogar 71 Prozent, sie würden ihre Mitarbeiter motivieren, neue Ideen auszuprobieren – diese Einschätzung teilen nur 27 Prozent der Mitarbeiter. Ähnliches gilt für die Fehlerkultur: 63 Prozent der Führungskräfte vermitteln ihren Mitarbeitern nach eigener Einschätzung, dass das Unternehmen aus Fehlern viel lernen könne. Nur 20 Prozent der Mitarbeiter sehen es genauso.