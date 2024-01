Motivation zum neuen Jahr „Im schlimmsten Fall spricht nur der CEO, alle anderen müssen zuhören“

Wenn ich also die ganze Wahrheit sage und möglicherweise drastische Veränderungen ankündige – ist dafür der Jahreswechsel ein besonders günstiger Zeitpunkt?

Man sollte den Jahreswechsel bewusst nutzen. Allerdings nicht unbedingt für große Veränderungen, denn die wirken dann oft eher wie Abrechnungen oder Neujahrsvorsätze, von denen im Laufe des Jahres meist wenig übrigbleibt. Stattdessen ist der Jahreswechsel eine gute Zeit, um Geleistetes wertzuschätzen und zu reflektieren: Was haben wir erreicht, was vielleicht auch nicht. Was sind die Ziele für die nächsten Monate und was erwarte ich von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Wie bin ich in der Geschäftsführung und in den Projekten aufgestellt? All das sollte man sich bewusst machen und die Ergebnisse dann in eine Veranstaltung zum Jahresbeginn einfließen lassen.