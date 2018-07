Motivationsbullshit, Teil 3 Wir sind das Produkt eigener Entscheidungen? Träum weiter!

Die schiere Realität des Lebens auf diesem Planeten kann einen schon ein wenig verrückt machen. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Der Autor des Beitrags schreibt diese Zeilen beispielweise gerade in einem, wie so häufig, verspäteten ICE nach Berlin. Doch das ist tatsächlich nur ein winziges Betrübnis angesichts der bösen Überraschungen, die das Leben für uns theoretisch bereithalten kann. In diesem Sinne scheint es Zeichen von psychischer Gesundheit zu sein, wenn wir unsere Handlungsmöglichkeiten, unsere Chancen, unseren Einfluss auf das, was uns tagtäglich geschieht, systematisch ein gutes Stück weit überschätzen.