Nach Aus als Vorstandschef des FC Bayern Oliver Kahn ist zurück – auf einer Lernplattform

Und was lerne er, Oliver Kahn, jetzt gerade, fragt Peukert am Ende seines kurzen Interviews mit Kahn. Er sei ganz froh, antwortet er, „erst mal nichts zu lernen“. In den vergangenen Jahren habe er so viel gelernt wie in seinem ganzen Leben davor nicht, deswegen wolle er „jetzt erst mal gar nichts lernen, sondern alles setzen lassen“.



