Nach Geheimtreffen „Deutschland verliert gerade sehr kompetente Menschen“

Was kann die Politik tun, damit Expats sich wieder sicherer in Deutschland fühlen?

Spontan fallen mir drei Dinge ein. Seit Jahren übernehmen Teile der FDP und der Union rechte, rechtsradikale und rassistische Narrative. Damit schieben sie die Schuld am Rassismus den Opfern zu. Die ganzen Diskussionen über Abschiebung und Asylbewerber sind unglaublich unehrlich. Mit solchen Aussagen gelangt totalitäres Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft. Der zweite Punkt ist viel wichtiger: Worte reichen nicht, wir müssen Taten schaffen. Wir müssen die Menschen aktiv schützen. Ein erster Schritt wäre die Überarbeitung des Staatsangehörigkeitsrechts. Denn so können die Menschen, die seit Jahren in Deutschland leben und Steuern zahlen, mitentscheiden. Und der letzte Punkt ist ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD. Wir befinden uns aktuell an einem sehr dramatischen Wendepunkt der Geschichte.