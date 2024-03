Nachfolge bei Otto: Es gilt, Talente rechtzeitig aufzubauen

„Es gibt gute Gründe, warum viele große Familienunternehmen wie etwa Henkel oder Haniel sich in ihren Familienverfassungen Selbstbeschränkungen auferlegen, was die aktive Rolle von Familienmitgliedern in den Gremien angeht“, betont auch von Specht. Manche wollten so sicherstellen, dass die Familie bei möglichen Interessenskonflikten zwischen operativer Führung und Aufsichtsrat nicht zerrieben wird. Andere verhindern, dass familiäres Mittelmaß in Verantwortung kommt – und so das Unternehmen gefährdet.