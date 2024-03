Nachfolge in Familienunternehmen: Probieren Sie mal einen Kopfstand!

Michael Hetzer, der einstige Inhaber von Elobau, hat keine Tochter. Nur zwei Söhne. Und obwohl er sich bereits früh mit dem Gedanken anfreundete, das Unternehmen in eine Stiftung zu überführen, war der Druck auf seine beiden Söhne groß. Das merkte Hetzer auf einer Autofahrt: Sein jüngerer Sohn, damals acht Jahre alt, sagte wie aus dem Nichts: „Wenn mein Bruder das nicht machen will mit der Firma, dann muss ich das ja machen.“ Hetzer hakte nach: „Aber warum musst du dann die Firma übernehmen?“ – und bekam als Antwort: „Das ist doch ein Familienunternehmen. So was muss doch in der Familie bleiben.“ Der Vater war baff. „Ich konnte es in diesem Moment jedoch kaum glauben, dass sich ein achtjähriges Kind schon so einen Rucksack aufsetzt. Dass es diesen Druck schon spürt – und deshalb womöglich etwas ganz anderes studiert, als es eigentlich will, nur um für den Fall gewappnet zu sein.“