Nachhaltigkeit Warum immer mehr Unternehmen „gut“ sein wollen

Ist Gutes für die Welt also nur ein Kollateralnutzen, der durch schärfere Regeln und kritischere Verbraucher und Aktionäre erzwungen wird? So könnte man es sehen. Beckmann sagt nüchtern: „Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass Nachhaltigkeit ein kritischer Erfolgsfaktor ist. Es ist ein reines Businessthema.“ Das Bestehen am Markt ist demnach nur zufällig deckungsgleich mit hehren Zielen wie Einhaltung von Menschenrechten an weit entfernten Produktionsorten, faire Löhne, ungiftige Materialien und Umweltschutz. Die Investoren interessiert nachhaltiges Handeln aus eigenen Gründen – deshalb drehen sie den Geldhahn im Zweifel zu, wenn ein Unternehmen nicht auf Nachhaltigkeit achtet.