 Nachhaltigkeit: Warum immer mehr Unternehmen „gut“ sein wollen

Das Hinterherhecheln zu vermeiden ist laut Beckmann eine der wichtigsten Aufgaben bei der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für ein Unternehmen. „Das CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz hat zum ersten Mal in Deutschland festgelegt, dass ein Unternehmen auch eine Verantwortung für die Auswirkungen des unternehmerischen Handelns – etwa im Zusammenhang mit Umweltschutz oder der Einhaltung von Menschenrechten – hat“, sagt der Berater. Anstatt auf mögliche negative Effekte durch nachhaltiges Verhalten auf das Unternehmen zu schauen, gehe die Verpflichtung nun in die umgekehrte Perspektive: „Jetzt sagt das Gesetz: Unternehmer müssen im Blick haben, welche Auswirkungen ihr unternehmerisches Handeln innerhalb der Lieferkette hat, im Idealfall vom Abbau der Rohstoffe bis in die Produktionsstätten der Zulieferer. Das ist komplett neu und eine große Veränderung.“ Das Problem sei, dass Unternehmen ihre Lieferketten oft gar nicht so detailliert kennen.