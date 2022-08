Namen in der Personalsuche Welche Namen eher negativ bewertet werden – und warum Adelstitel helfen

Komplizierte Namen sind also von Nachteil. Was ist mit Namen, die auf eine migrantische Herkunft verweisen?

In den Namen steckt zunächst erstmal eine Information. Bedeuten kann sie Verschiedenes. Zum Beispiel, wie Sie sagen, einen Migrationshintergrund. Man weiß aus der Forschung – auch aus Deutschland–, dass solche Namen eher negativ bewertet werden als solche, bei denen das nicht der Fall ist. Wir wissen auch, dass Akzente und Dialekte eine Rolle spielen. Hochdeutsch wird dabei positiver bewertet als eine regionale Färbung der Sprache, wobei es da auch Unterschiede gibt. Zum Beispiel unterscheiden sich Bayerisch und Sächsisch deutlich voneinander. Ersteres wird in der Regel positiver wahrgenommen, Sächsisch ist hingegen eher ein Nachteil, wobei es natürlich darauf ankommt, wo man sich regional aufhält. Wer sich in Leipzig oder Dresden bewirbt, hat mit einem sächsischen Dialekt sicherlich keine Nachteile.