Neu im Homeoffice? „Jetzt ist nicht die Zeit für Selbstoptimierung“

„Homeoffice-Honeymoon“ scheinen derzeit viele Menschen zu haben: Im Netz berichten viele, dass sie entspannter seien als sonst und die Entschleunigung gerade genießen. Wann endet diese Euphorie - und was dann?

Wie in einer Beziehung kommt auch im Homeoffice irgendwann der Alltag. Und in der aktuellen Situation ist es ja nicht nur Homeoffice, sondern alles zusammen: Arbeit, Partner, Kinder, manchmal neue wirtschaftliche Unsicherheit. Es kommt auf zweierlei an: Für den einzelnen ist es wichtig, die Situation jetzt nicht für eine vorübergehende zu halten. Also muss man vielleicht auch eine Weile ausprobieren, bis der individuelle Arbeitsablauf gefunden ist. Bei allem Chaos, wenn jetzt ganze Familien auf engem Raum zusammen sind, gilt es, Routinen nach Möglichkeit zu erhalten und zu wissen, wann der Arbeitstag beginnt – und zwar nicht in Jogginghose. Auf der anderen Seite sollte man jetzt nicht die ganze Zeit die höchsten Ansprüche an sich und die anderen stellen. Es ist wichtig, sich Pausen zu gönnen. Und wenn man mal morgens nicht um Punkt neun startklar ist, ist das auch okay. Ich war vergangene Woche auch hart mit mir selbst, weil wir es zu Hause nicht so reibungslos hinbekommen haben. Erst am Ende der Woche habe ich wahrgenommen, wie fertig ich war.