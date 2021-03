Neue Arbeitswelt Hybrides Führen: 5 Mythen und 5 neue Wahrheiten

Es reicht nicht, den Kalender mit Zoom-Konferenzen vollzupflastern und Mitarbeitende damit zu ermüden. Zahlen der Harvard Business School aus Dezember 2020 belegen, während der Coronaphase hat die Länge der Meetings zwar um 20 Prozent abgenommen, aber die Anzahl um 10 Prozent zugenommen. Auch die Anzahl der Teilnehmenden pro Meeting ist um 10 Prozent gestiegen, was es nicht unanstrengender macht. „Meeting Fatigue“ ist die Folge. Auch für die Führungskräfte ist nicht durchdachte hybride Führung mühsam, fehleranfällig und ineffizient. Last but not least: Zusätzliche Kosten der Ineffizienz, stockender Informationen und der von schlechter Einzel- oder Team-Performance ist die Folge für die Organisation, wenn hybride Führungssituationen nicht sorgfältig (um)strukturiert werden.