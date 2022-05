Neue IW-Studie zu Zirkularität Erfolgreicher wirtschaften mit Kreisläufen

Adriana Neligan macht sich keine Illusionen. Das Thema, zu dem sie in Köln am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) forscht, sei nicht so leicht zu verdauen, sagt sie gleich zu Beginn des Gesprächs. Neligan hat untersucht, ob Unternehmen mit zirkulären Geschäftsmodellen erfolgreicher sind als Unternehmen ohne solche Strategien. Zirkuläre Geschäftsmodelle? Bitte was? Im Kern dreht sich Neligans Forschung um die Kreislaufwirtschaft und wie Firmen diese umsetzen. „Für Unternehmen geht es in der Kreislaufwirtschaft darum, Materialien, Rohstoffe und Energie so lange wie möglich im in einem Wirtschaftssystem zu halten“, sagt Neligan.