Neue Managementstudie Warum (zu) flache Hierarchien ein Irrweg sind

In der modernen, wissensbasierten Wirtschaft ist es jedoch immer unwahrscheinlicher, dass die Chefs alles wissen, was ihre Mitarbeiter wissen. Ein CEO eines Technologieunternehmens mag sich mit Finanzen und Marketing auskennen oder gut in strategischer Planung und menschlichen Beziehungen sein, aber er weiß vielleicht nicht, wie man programmiert. Ein Vertriebsleiter versteht vielleicht das Produkt, ist aber mit einem bestimmten Vertriebsgebiet nicht vertraut.

In seiner späteren Arbeit beschrieb Simon einen zweiten Begriff von Autorität: Die Rolle des Chefs besteht darin, zu entscheiden, welche Entscheidungen delegiert werden sollen.