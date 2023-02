Neue Managementstudie Warum (zu) flache Hierarchien ein Irrweg sind

Sollten die Aktivitäten einer Untereinheit für eine andere transparent sein? Einerseits mag es besser erscheinen, wenn sich jede Gruppe auf ihre eigenen Aufgaben konzentriert und sich nicht von den Vorgängen in anderen Abteilungen ablenken lässt. Lassen Sie die iPhone-Abteilung von Apple sich auf die Herstellung großartiger Telefone konzentrieren, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie es um Apple Music oder Apple TV bestellt ist. Lassen Sie das Führungsteam sich darum kümmern. Andererseits ist ein gewisses Maß an Wissen über die Gesamtstrategie und die Leistung des Unternehmens für jede Gruppe notwendig, um gute Ergebnisse zu erzielen. Wenn Apple mehr in die Erstellung von Inhalten und die Integration von Medieneigentum in seine Hardwaregeräte investiert, möchten die Teams, die diese Geräte herstellen, sie vielleicht anders gestalten. Das richtige Maß an Transparenz zwischen den einzelnen Abteilungen zu finden, ist eine wichtige Managementaufgabe.