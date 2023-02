Neue Managementstudie Warum (zu) flache Hierarchien ein Irrweg sind

Für ein großes Fertigungsunternehmen, das ein Portfolio von stark voneinander abhängigen Produkten mit gemeinsamen Designs und Komponenten hat und Bündel von sich ergänzenden Produkten verkauft, ist dies jedoch möglicherweise nicht sinnvoll. Für ein solches Unternehmen ist eine stärker zentralisierte Kontrolle erforderlich. Bei der Entscheidung, was, wann und wie delegiert werden soll, können Manager zunächst einige einfache Fragen stellen, um festzustellen, was in ihrem Unternehmen am besten funktioniert.