Neue MIT-Fallstudie Kein Wachstum ohne Disziplin

Der Ansatz von Best Buy bei rezeptfreien Hörgeräten ist ein gutes Beispiel. Best Buy testete Hörgeräte intern mit einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern. Im Oktober 2022 brachte das Unternehmen eine Auswahl von fast 20 Hörgeräten online auf den Markt, sowie eine kleinere Auswahl in den Best Buy-Filialen. Zusammen mit den Geräten führte das Unternehmen eine Online-Hörprüfung ein, um den Kunden dabei zu helfen, den Grad ihres Hörverlusts zu bestimmen und zu ermitteln, welches Gerät für sie am besten geeignet ist. Best Buy traf eine kluge Entscheidung für die Skalierung: eine Partnerschaft mit geringem Risiko, eine feste Zielgruppe, um Feedback zu generieren, und eine begrenzte Präsenz in einer kleinen Anzahl von Geschäften.



Lesen Sie auch: Stromkonzerne oder Autozulieferer übertragen ihre Geschäfte ins neue Zeitalter. Und die Mitarbeiter? Müssen mit. Wie das gelingt.



Die Auslösungspunkte unterscheiden sich qualitativ aufgrund des Umfangs des Engagements, der Anzahl der zu bedienenden Kunden, der Höhe des einzusetzenden Kapitals oder der damit verbundenen Verbindlichkeiten. Wenn diese Faktoren im Voraus identifiziert werden, indem der Skalierungspfad explizit beschrieben wird, können die Leiter neuer Geschäftsfelder die Auslösungspunkte vorhersehen und sich selbst – und ihre Stakeholder – auf die großen Verpflichtungen vorbereiten, die sie erfordern.