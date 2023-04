Neue MIT-Fallstudie Kein Wachstum ohne Disziplin

2018 kündigte Best Buy an, dass es in den Gesundheitsmarkt einsteigen würde. Es war ein unerwarteter Schritt für einen Einzelhändler für Unterhaltungselektronik. Aber Best Buy machte ernst. Angefangen mit dem Schwerpunkt, älteren Menschen zu helfen, sicher zu Hause zu altern, erweiterte das Unternehmen die Strategie, um Best Buy Health zu einem Anbieter zu machen, der „Pflege zu Hause für jeden ermöglicht“.