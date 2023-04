Neue MIT-Fallstudie Kein Wachstum ohne Disziplin

Akquirieren: Wenn es einem neuen Unternehmen an Aktiva im Kerngeschäft mangelt, ist die Übernahme von einem etablierten oder neu gegründeten Unternehmen ein logischer Weg, um die Größenordnung zu erreichen. Best Buy Health hat eine Reihe von Übernahmen getätigt, um Vermögenswerte zu erwerben, die für die Verbindung von Kostenträgern, Anbietern und Kunden im Gesundheitswesen benötigt werden. So erwarb Best Buy Health beispielsweise GreatCall, einen Abonnementdienst für ältere Menschen, der über Mobiltelefone und andere vernetzte Geräte aktiviert wird, und Critical Signals Technology, das Partnerschaften mit 1500 Kostenträgern im Gesundheitswesen einging.

Obwohl auf Übernahmen ausgerichtete Strategien den Wunsch nach sofortigen Ergebnissen befriedigen können, haben sie oft einen hohen Preis: Viele Unternehmensübernahmen scheitern, der Wert der Gewinne übersteigt den der Abschreibungen im Mittel bei weitem. Es gibt jedoch auch Gegenbeispiele, etwa LexisNexis. Durch die Übernahmen von Seisint und einige Jahre später von ChoicePoint wurden die Vermögenswerte des Unternehmens im Bereich der öffentlichen Aufzeichnungen wertvoller und ermöglichten es dem Unternehmen, Start-up-Konkurrenten zu überholen und ein führender Anbieter von Risikoanalysen zu werden.