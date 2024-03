Neue Regeln bei Dell „Prinzipiell stärkt Homeoffice die Mitarbeiterbindung“

Bei den Angestellten von Dell kommt jedoch das Problem hinzu, dass sie nicht unbedingt in der Nähe der „genehmigten“ Büros leben. Viele sind für günstige Mieten aufs Land zogen und meiden die teuren Tech-Städte im Silicon Valley. Wieso genau der Computerkonzern nun diesen Schritt geht, kann Grunau nicht sagen. Es gäbe verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnten die Beschäftigten im Büro produktiver sein oder die Führungskräfte möchten mehr Kontrolle über die Angestellten haben. „Aber auch im Büro hat man nicht die volle Kontrolle darüber, was die Mitarbeitenden machen“, stellt der Experte klar. „Für die Bindung ist es das Beste, auf die Bedürfnisse aller einzugehen. Das ist jedoch in der Realität nicht immer umsetzbar.“ Das heißt also: Sollten die Dell-Mitarbeiten nicht mit der neuen Regel zufrieden sein, könnten sie den Weg zur Konkurrenz suchen.