Neue Studie Umstrittene Branchen zahlen höhere Gehälter

Zu diesem Ergebnis kommen zumindest Jiri Novak (Karls-Universität in Prag) und Pawel Bilinski (Cass Business School in London). In ihrer neuen Studie, die im November im Fachjournal Journal of Banking & Finance erscheint, verglichen sie die Gehälter von 5775 Topmanagern aus 2050 Unternehmen zwischen 1992 und 2012. Darunter waren auch Einkommenssätze von 220 Managern aus der Tabakindustrie, 473 aus der Glücksspielbranche und 393 von Alkoholherstellern.

Insgesamt verdienten alle Führungskräfte im Schnitt 1,18 Millionen Dollar. Doch die Topmanager in der Tabak-, Alkohol- und Glücksspielbranche kamen hingegen auf 1,9 Millionen Dollar. Offensichtlich gab es gewissermaßen einen Bonus für die Arbeit beim schlecht beleumundeten Unternehmen.