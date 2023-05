Neues Arbeiten Ist Coworking das bessere Homeoffice?

Während der Pandemie lief das Homeoffice dem Büro seinen Rang ab. Und zum Büro zählte der Coworking-Space. Nun beordern allerorts Unternehmen ihre Belegschaft zurück ins Büro. Doch viele wollen nicht zurück: In einigen Branchen diktieren die Arbeitnehmer den Unternehmen heute die Bedingungen, weil Arbeitskräfte so knapp sind. Und so avancieren Coworking-Spaces in vielen Firmen wie bei Datev zu einer Homeoffice-Alternative. Wenn sie schon nicht bis ins Büro fahren, dann zumindest in Gebäude in ihrer Nähe, in dem auch einige Kollegen sitzen, so das Kalkül der Arbeitgeber. Doch was genau können Coworking-Spaces leisten? Wo liegen die Vorteile? Und was kann das richtige Büro noch besser?