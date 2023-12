Neurodivergenz Remote-Arbeit mit ADHS – wie damit umgehen?

Es ist sinnvoll, Richtlinien für bewährte Verfahren an einem gut sichtbaren Ort auszuhängen, um einen klaren Handlungsrahmen zu bieten. Ebenfalls können Produktivitätsstrategien wie das digitale "Body Doubling" integriert werden, bei dem Mitarbeiter frustrierende Aufgaben in Begleitung anderer mithilfe von virtuellen Coworking-Apps (wie Flown oder Focusmate) erledigen, um die Konzentration auf die aktuelle Aufgabe zu fördern. Zudem ist es essenziell, regelmäßige körperliche Aktivität und entspannende Übungen in den Alltag einzubinden, um die mentalen Ressourcen, die für die Selbstkontrolle und Impulshemmung benötigt werden, wieder aufzufüllen.