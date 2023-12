Neurodivergenz Remote-Arbeit mit ADHS – wie damit umgehen?

Obwohl Menschen mit ADHS in der Lage sind, ein umfassendes Ziel oder eine Vision zu entwickeln, können sie mit den täglichen Kleinigkeiten zu kämpfen haben, was oft an einer verzerrten Zeitwahrnehmung liegt. Diese Herausforderung kann zu Schwierigkeiten bei der Organisation von Aktivitäten führen, um alltägliche Aufgaben termingerecht zu erledigen, und äußert sich in Form von Aufschiebeverhalten, verpassten Fristen, vergessenen oder unvollendeten Aufgaben und Problemen beim Multitasking. Im Homeoffice kann das Zeitmanagement besonders herausfordernd sein, da es an externen zeitlichen Anhaltspunkten, wie dem Arbeitsweg oder den Mittagspausen, sowie an einer straffen täglichen Aufsicht mangelt.