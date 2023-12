Neurodivergenz Remote-Arbeit mit ADHS – wie damit umgehen?

Flexible Arbeitsmodelle sind für die Talentsuche und Mitarbeiterbindung in der post-pandemischen Welt wichtig geworden. Während Organisationen ihre virtuellen Arbeitspraktiken verfeinern, ist es wichtig sicherzustellen, dass sie inklusiv für neurodivergente Mitarbeiter sind. Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gehört zu den am weitesten verbreiteten neurodivergenten Zuständen. Während einige Personen mit ADHS feststellen, dass Homeoffice gut zu ihren Bedürfnissen passt und sie so mehr Kontrolle über ihre Arbeitsumgebung haben, birgt dieses Modell für andere eventuell einzigartige Herausforderungen.