Neurologisches Experiment an Studenten Was Schlafentzug in unserem Gehirn anrichtet

Die Aufgaben dienten dazu, die kognitive Leistung der Teilnehmer festzustellen. So mussten sie in einer Aufgabe möglich schnell und akkurat mit ihren Fingern auf Anweisungen reagieren, die auf einem Bildschirm angezeigt wurden. So konnten die Forscher erkennen, ob die Teilnehmer in der Lage waren, Bewegungsabläufe zu verinnerlichen („Bewegungslernen“). Bei einer anderen Aufgabe mussten sie erkennen, ob in einer hintereinander gezeigten Reihe von Buchstaben der jeweils letzte demjenigen entsprach, der drei Schritte zuvor gezeigt worden war. So wurde die Leistungsfähigkeit des Kurzzeitgedächtnisses überprüft.



Lesen Sie auch: 4-Stunden-Schlaf – Warum durchwachte Nächte gefährlich sind



Aus der Kombination der Messungen im Gehirn selbst und der Leistungstests konnten die Wissenschaftler dann ableiten, welche Folgen extremer Schlafmangel auf unser Gehirn hat – und wie das wiederum unsere Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.