New Work „Google bietet nur deshalb kostenloses Abendessen, weil die Leute abends im Büro sein müssen“

Es gibt eine nicht zu unterschätzende Gruppe von Menschen, die einfach nur arbeiten wollen und keine Lust haben auf Teambuilding oder ähnliches. Sind sie bei einem Arbeitgeber, der Wert auf New Work legt fehl am Platz?

New Work heißt gar nicht übermäßiges Engagement oder Identifikation. Es bedeutet: Ich komme abends nach Hause und bin stolz darauf, was ich getan habe oder freue mich auch nach einer stressigen Woche wieder auf den Montag, am Wochenende nervt mich aber niemand. Wir müssen einfach die Arbeitsbedingungen ausmerzen, die die Menschen von der Arbeit wegtreiben. Davon profitieren auch die Leute, die einfach nur Geld verdienen wollen und auch die Unternehmen, die rein ökonomisch denken. Ganz anders beim Gegenmodell: Nur zum Geldverdienen Dinge machen, die ich nicht gerne mache. Da reicht doch ein Anruf eines Headhunters und Sie sind weg.



Lesen Sie auch: Was Sie auf unserer Veranstaltung Work in Progress am 1. und 2. Juni in Düsseldorf zum Thema neue Arbeitswelt erwartet. Es geht um den Einsatz von künstlicher Intelligenz, das Verhältnis zwischen den Generationen, den Fachkräftemangel und vieles mehr. Mehr Infos zur Anmeldung finden Sie hier.