New Work Ihr Recht auf Bildungsurlaub

Weiterbildung, das betonen Coaches, Personaler und eigentlich auch sonst alle, die irgendetwas mit dem Jobmarkt zu tun haben, ist das Gebot der Stunde. Sonst werde der digitale Wandel uns überrollen, Roboter uns überflüssig machen. Die Arbeitnehmer im Land hören zu und mühen sich: 2022 interessieren sich laut Allensbach Institut ungefähr 35 Millionen Deutsche für Weiterbildungen. Und dennoch: Ausgerechnet das wichtigste Instrument dafür wird kaum genutzt.

Seit 1998 gibt es in Deutschland das Recht auf Bildungsurlaub, einmal im Jahr sollen Arbeitnehmer eine Woche lang genau das tun, was ihnen für die persönliche Weiterentwicklung am nützlichsten erscheint. Dahinter steckt eine sehr moderne Idee: Was für ihre eigene Entwicklung am besten ist, weiß jeder Arbeitnehmer im Zweifel selbst am genauesten.

Elisabeth Schwiertz ist diesen Entwicklungsschritt gegangen. Sie arbeitet bei einem großen Online-Händler für Spielzeug und hat dieses Jahr eine Sprachreise für fünf Tage nach Krakau als Bildungsurlaub gemacht. „Ich wollte mein Polnisch aufbessern und habe diese Möglichkeit genutzt“, sagt Schwiertz. Damit gehört sie zu den Wenigen, die diese Art von Weiterbildung nutzen.