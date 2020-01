Schauen wir uns die Besetzung von Vorstand und Geschäftsführung in Deutschland an, so hat das Argument „Frauen (aus dem Aufsichtsrat) ziehen Frauen nach“, nicht wirklich gegriffen: Zwar ist der Anteil der Vorständinnen in deutschen börsennotierten Unternehmen seit der Geschlechterquote für den Aufsichtsrat kontinuierlich von 5 auf 9 Prozent gestiegen, doch bewegt sich die konkrete Anzahl im marginalen Bereich: Laut der Beratungs- und Wirtschaftsprüfung EY arbeiten derzeit in den 160 Konzernen der Börsenindizes Dax, MDax und SDax insgesamt 64 Frauen im Vorstand, sechs mehr als ein Jahr zuvor. Ihnen saßen 633 Männer gegenüber. Und in 66 Prozent der Vorstandsgremien sitzt den Angaben zufolge keine einzige Frau.