New Work: So meistern Chefs die Balance zwischen Homeoffice und Büro

Um diesen Ausgleich zu schaffen, sollten Manager zudem dafür sorgen, dass die Mitglieder einer Gruppe sich darüber austauschen, was sie im Arbeitsalltag machen – und was sie leisten. Viele Unternehmen nutzen gemeinsame Kalender und Tools, um die dringend benötigte Transparenz zu schaffen. Diese technologischen Hilfsmittel sind am effektivsten, wenn sie mit einer Vereinbarung auf Ebene der Teams gekoppelt sind, die gemeinsam festgelegte Normen für ein produktives Arbeiten im Team festlegt – etwa die Kernzeiten, in der alle ansprechbar sind, die erwartete Zeit für die Beantwortung von Mitteilungen von Kollegen und die Anforderungen an die Statusberichte. So wird ein Gefühl der Solidarität gestärkt, das für den Aufbau einer soliden Beziehungsbasis und damit auch für die hybride Arbeitswelt unerlässlich ist.