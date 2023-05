New Work So meistern Chefs die Balance zwischen Homeoffice und Büro

Beziehungen, die durch ein hohes Maß an Vertrauen gekennzeichnet sind, bilden die Grundlage für eine erfolgreiche hybride Arbeit. Führungskräfte sind eher bereit, Autonomie zu gewähren, wenn sie darauf vertrauen, dass Mitarbeiter, die nicht in ihrem Blickfeld sind, im besten Interesse der Gruppe handeln. Aber gerade, wenn man sich nur selten sieht, ist es schwierig, dieses Vertrauen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Der Aufbau von Vertrauen sollte deshalb bereits in der Konfigurationskomponente des Rahmens beginnen, indem eine Arbeitsstruktur geschaffen wird, die Möglichkeiten zum Aufbau von Beziehungen bietet, zum Beispiel durch regelmäßige Aktivitäten vor Ort, an denen alle teilnehmen.