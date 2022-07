New Work „Wenn du was ganz Verrücktes machen willst, dann mach Urlaub!“

Bei vielen Angestellten ist die Erschöpfung im dritten Pandemiejahr groß – und damit auch die Sehnsucht nach einem Sabbatical. Die Arbeitgeber müssen aber derzeit in den Krisenmodus schalten. Dazu kommen noch kurzfristige Coronaausfälle in den Belegschaften. Verstehst du Unternehmen, die jetzt sagen: Aktuell ist nicht der Moment für die Hängematte?

Ja, klar versteh ich das. Unser Unternehmen arbeitet anders, denn wir haben uns selbst enteignet. Anfangs aber gingen die Profite auch in unsere Tasche. Wenn ich da kurzfristig gedacht hätte, hätte ich natürlich gesagt: Alle müssen mehr arbeiten, damit ich nachher mehr Geld habe. Aber langfristig können die Leute nicht mehr, haben irgendwann Burnout oder kündigen. Ein Unternehmen muss profitabel arbeiten. Aber wenn das gegeben ist und noch was übrig bleibt, dann kann das Unternehmen den Leuten was zurückgeben – und zum Beispiel mal das Sabbaticalexperiment wagen. Das kann ein echter Kreativitätsboost sein.



Und warum wird das dann doch so selten gemacht?

Wir haben als Gesellschaft eben ein bestimmtes Bild von Arbeit, was fleißig ist, was faul ist.