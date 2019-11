Nicht nur bei McDonald's Affären in der Firma können folgenschwer sein

„Der Machtunterschied kann eine Dynamik schaffen, in der eine Beziehung niemals wirklich einvernehmlich sein kann“, sagt Debra Katz von der Anwaltskanzlei Katz, Marshall & Banks, die Frauen in mehreren prominenten Rechtsstreitigkeiten um sexuelle Belästigung vertreten hat.

Easterbrooks Entlassung erfolgte zu einem Zeitpunkt, da McDonald's bemüht ist, sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz einen Riegel vorzuschieben. In den vergangenen drei Jahren sind mehr als 50 Beschäftigte der Fast-Food-Kette mit entsprechenden Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen, haben Beschwerden bei der US-Bundesbehörde gegen Diskriminierung im Beruf oder gerichtliche Klagen eingereicht, wie der Arbeitsinteressenverband Fight for $15 sagt.