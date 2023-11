OpenAI Was das OpenAI-Chaos über die Macht der Mitarbeiter lehrt

Mehr als 700 der 770 Beschäftigten des KI-Unternehmens setzten ihren Namen unter einen Protestbrief, in dem sie den Rücktritt des gesamten Verwaltungsrats und die Wiedereinsetzung von Altman und OpenAI-Mitgründer Greg Brockman forderten. „Wir sind nicht in der Lage, für oder mit Menschen zu arbeiten, denen es an Kompetenz, Urteilsvermögen und Fürsorge für unseren Auftrag und unsere Mitarbeiter fehlt“, schreiben die Angestellten in dem Brief an den Verwaltungsrat und drohen mit einem kollektiven Unternehmenswechsel zu Microsoft, dem größten Anteilseigner von OpenAI.