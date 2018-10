Persönlichkeitstest „Man muss das nicht mitmachen“

Was versprach sich Ihr damaliger Arbeitgeber davon?

Es sollte uns helfen, miteinander zu kommunizieren. Man glaubte zum Beispiel, ein extrovertierter „E“-Typ kann nicht so gut mit einem introvertierten „I“-Typ. Bevor uns unsere Manager in bestimmte Teams einteilten, sollten wir ihnen unseren Typ mitteilen. Die Hoffnung war, dass man so die genau richtige Zusammenstellung von Beratern für ein Projekt findet. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das wirklich eine Verbesserung war.