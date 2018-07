Persönlichkeitstrainer Dieser Spruch verändert Ihre Karriere

Es gibt ja Ohrwurm-Lebensweisheiten, die einem zwischendurch einen kleinen Stups verpassen können. Sagt etwa der eine Kumpel: „Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich mitkommen soll nach Malle“, dann könnte der andere entgegnen: „Ey, komm, Alter, man lebt nur einmal, Dicker.“ Soll heißen: Die Zeit mit uns in der Clique macht dein Leben für dich schöner. Dicker.

Aber ich möchte hier einen anderen Leitspruch vertiefen: „Love it, change it or leave it.“ Dieser Spruch hat es wirklich in sich. Mit ihm können Sie eigenhändig Ihr Leben umkrempeln. So dass es Sie wieder zufrieden macht.