Personaler suchen Personaler Personaler werden immer wichtiger – und verzweifelt gesucht

In einem Markt, in dem die Verhandlungsmacht immer stärker auf Seiten der Arbeitnehmer liegt, kommt es für die Arbeitgeber auf Schnelligkeit an. Der häufigste Grund für eine gescheiterte Neueinstellung ist jedoch ein anderer: die Erwartungshaltung. Die, sagt Wagner, werde viel zu häufig vernachlässigt und nicht klipp und klar formuliert – von allen Seiten. Oft liege es am unkonkreten Erwartungsmanagement seitens der Führungskräfte. Und manchmal führten schon die banalsten Dinge am Anfang eines Arbeitsverhältnisses dazu, dass jemand unproduktiv sei: ein schlechter Einarbeitungsplan, keine IT-Ausrüstung, kein Mentor, zählt Wagner gängige Fallstricke auf. Dies alles zu organisieren, Führungskräfte zu befähigen, eine klare Erwartungshaltung zu kommunizieren, und die Neuen tatsächlich willkommen zu heißen, ist Aufgabe der HR. Zumindest als Koordinationsstelle.