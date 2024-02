Personalkosten senken „Der Stellenabbau bei Miele ist betriebswirtschaftlich total logisch“

Also solche Posten erst schaffen, wenn man sie wirklich braucht?

So einfach ist das nicht. Manchmal brauche ich eine Position, um in dem Feld überhaupt wachsen zu können. Das Unternehmen muss also in Vorleistung gehen. Andererseits muss die Geschäftsführung den Aufbau solcher zusätzlichen Posten genau beobachten und auch mit Blick in die Zukunft kalkulieren, ob sie wirklich nötig sind.