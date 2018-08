Personalmanagement Warum junge Talente schwer zu halten sind

Gelingen kann dies mit einer fein auf das jeweilige Unternehmen abgestimmten Personalpolitik und einem Neuzuschnitt von Positionen und Aufgaben. Für 73 Prozent der Befragten der Korn-Ferry-Umfrage ist nämlich vor allem eines ein triftiger Bleibegrund: Herausfordernde Aufgaben und eine wertschätzende Arbeitskultur im Unternehmen. „Junge Talente wollen sehr früh in verantwortungsvolle und interessante Projekte involviert sein“, erläutert Schaefer. „Sie möchten gefragt werden, in diesen Projekten durchaus eine führende Rolle zu übernehmen. Das ist das, was junge Leute sich wünschen und sie wollen an den praktischen Beispielen lernen. Damit auch verbunden – klar – weitere Extras und Anreize, die nicht finanzieller Art sein müssen.“